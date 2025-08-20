Валюты / HL
HL: Hecla Mining Company
11.35 USD 0.41 (3.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HL за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.34, а максимальная — 11.76.
Следите за динамикой Hecla Mining Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.34 11.76
Годовой диапазон
4.46 11.90
- Предыдущее закрытие
- 11.76
- Open
- 11.56
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 11.34
- High
- 11.76
- Объем
- 21.988 K
- Дневное изменение
- -3.49%
- Месячное изменение
- 28.25%
- 6-месячное изменение
- 104.50%
- Годовое изменение
- 67.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.