通貨 / HL
HL: Hecla Mining Company
10.78 USD 0.25 (2.27%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLの今日の為替レートは、-2.27%変化しました。日中、通貨は1あたり10.38の安値と11.01の高値で取引されました。
Hecla Mining Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.38 11.01
1年のレンジ
4.46 11.90
- 以前の終値
- 11.03
- 始値
- 10.93
- 買値
- 10.78
- 買値
- 11.08
- 安値
- 10.38
- 高値
- 11.01
- 出来高
- 21.331 K
- 1日の変化
- -2.27%
- 1ヶ月の変化
- 21.81%
- 6ヶ月の変化
- 94.23%
- 1年の変化
- 59.23%
