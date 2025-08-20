クォートセクション
通貨 / HL
HL: Hecla Mining Company

10.78 USD 0.25 (2.27%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HLの今日の為替レートは、-2.27%変化しました。日中、通貨は1あたり10.38の安値と11.01の高値で取引されました。

Hecla Mining Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.38 11.01
1年のレンジ
4.46 11.90
以前の終値
11.03
始値
10.93
買値
10.78
買値
11.08
安値
10.38
高値
11.01
出来高
21.331 K
1日の変化
-2.27%
1ヶ月の変化
21.81%
6ヶ月の変化
94.23%
1年の変化
59.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K