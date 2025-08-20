Währungen / HL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HL: Hecla Mining Company
10.78 USD 0.25 (2.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HL hat sich für heute um -2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.38 bis zu einem Hoch von 11.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hecla Mining Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HL News
- Hecla Mining Company (HL) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HL) 2025-09-16
- Hecla Mining: Where High-Grade Ounces Meet Premier Jurisdictions (NYSE:HL)
- Hecla Mining Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 11,51 USD
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Why Hecla Mining Stock Zoomed 12% Higher Today
- Is Hecla Mining (HL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is Carpenter Technology (CRS) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 9.45 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hecla Mining (HL) is a Great Choice
- Hecla Mining stock reaches 52-week high at 8.23 USD
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 7.87 USD
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Tagesspanne
10.38 11.01
Jahresspanne
4.46 11.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.03
- Eröffnung
- 10.93
- Bid
- 10.78
- Ask
- 11.08
- Tief
- 10.38
- Hoch
- 11.01
- Volumen
- 21.331 K
- Tagesänderung
- -2.27%
- Monatsänderung
- 21.81%
- 6-Monatsänderung
- 94.23%
- Jahresänderung
- 59.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K