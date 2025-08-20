KurseKategorien
Währungen / HL
Zurück zum Aktien

HL: Hecla Mining Company

10.78 USD 0.25 (2.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HL hat sich für heute um -2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.38 bis zu einem Hoch von 11.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hecla Mining Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HL News

Tagesspanne
10.38 11.01
Jahresspanne
4.46 11.90
Vorheriger Schlusskurs
11.03
Eröffnung
10.93
Bid
10.78
Ask
11.08
Tief
10.38
Hoch
11.01
Volumen
21.331 K
Tagesänderung
-2.27%
Monatsänderung
21.81%
6-Monatsänderung
94.23%
Jahresänderung
59.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K