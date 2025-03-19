Moedas / HCM
HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.56 USD 0.08 (0.46%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCM para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.35 e o mais alto foi 17.61.
Veja a dinâmica do par de moedas HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCM Notícias
Faixa diária
17.35 17.61
Faixa anual
11.50 21.50
- Fechamento anterior
- 17.48
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.56
- Ask
- 17.86
- Low
- 17.35
- High
- 17.61
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 16.37%
- Mudança de 6 meses
- 8.26%
- Mudança anual
- -10.41%
