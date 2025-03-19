Divisas / HCM
HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.48 USD 0.04 (0.23%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HCM de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.41, mientras que el máximo ha alcanzado 17.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HCM News
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- HUTCHMED celebrará evento de actualización de I+D el 31 de octubre
- HUTCHMED realizará evento de actualización de I+D el 31 de octubre
- HUTCHMED to host R&D update event on October 31
- HUTCHMED names CFO Johnny Cheng as acting CEO amid CEO’s leave
- Hutchmed completes enrollment in lung cancer combination therapy trial
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hutchmed reports $455 million net income amid partial divestment
- HUTCHMED to announce 2025 half-year results on August 7
- HUTCHMED appoints Deutsche Bank as joint corporate broker in London
- China approves ORPATHYS-TAGRISSO combo for lung cancer with MET amplification
- Organon Stock: Persistent Headwinds Make This A Hold (NYSE:OGN)
- Hutchmed introduces new share options and LTIP awards
- HUTCHMED to showcase new cancer study data at ASCO meeting
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- 3 Stocks to Buy for the AI Revolution
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
17.41 17.69
Rango anual
11.50 21.50
- Cierres anteriores
- 17.44
- Open
- 17.65
- Bid
- 17.48
- Ask
- 17.78
- Low
- 17.41
- High
- 17.69
- Volumen
- 259
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 15.84%
- Cambio a 6 meses
- 7.77%
- Cambio anual
- -10.82%
