通貨 / HCM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.45 USD 0.03 (0.17%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HCMの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり17.35の安値と17.62の高値で取引されました。
HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCM News
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- HUTCHMEDが10月31日にR&D最新情報イベントを開催
- HUTCHMED to host R&D update event on October 31
- HUTCHMED names CFO Johnny Cheng as acting CEO amid CEO’s leave
- Hutchmed completes enrollment in lung cancer combination therapy trial
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hutchmed reports $455 million net income amid partial divestment
- HUTCHMED to announce 2025 half-year results on August 7
- HUTCHMED appoints Deutsche Bank as joint corporate broker in London
- China approves ORPATHYS-TAGRISSO combo for lung cancer with MET amplification
- Organon Stock: Persistent Headwinds Make This A Hold (NYSE:OGN)
- Hutchmed introduces new share options and LTIP awards
- HUTCHMED to showcase new cancer study data at ASCO meeting
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- 3 Stocks to Buy for the AI Revolution
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
17.35 17.62
1年のレンジ
11.50 21.50
- 以前の終値
- 17.48
- 始値
- 17.35
- 買値
- 17.45
- 買値
- 17.75
- 安値
- 17.35
- 高値
- 17.62
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 15.64%
- 6ヶ月の変化
- 7.58%
- 1年の変化
- -10.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K