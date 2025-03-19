통화 / HCM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.04 USD 0.41 (2.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HCM 환율이 오늘 -2.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.02이고 고가는 17.29이었습니다.
HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCM News
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- HUTCHMED, 10월 31일 R&D 업데이트 행사 개최
- HUTCHMED to host R&D update event on October 31
- HUTCHMED names CFO Johnny Cheng as acting CEO amid CEO’s leave
- Hutchmed completes enrollment in lung cancer combination therapy trial
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hutchmed reports $455 million net income amid partial divestment
- HUTCHMED to announce 2025 half-year results on August 7
- HUTCHMED appoints Deutsche Bank as joint corporate broker in London
- China approves ORPATHYS-TAGRISSO combo for lung cancer with MET amplification
- Organon Stock: Persistent Headwinds Make This A Hold (NYSE:OGN)
- Hutchmed introduces new share options and LTIP awards
- HUTCHMED to showcase new cancer study data at ASCO meeting
- Progress Software Posts Upbeat Results, Joins Microvast, PVH And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- 3 Stocks to Buy for the AI Revolution
- HUTCHMED (China) Limited (HCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
17.02 17.29
년간 변동
11.50 21.50
- 이전 종가
- 17.45
- 시가
- 17.29
- Bid
- 17.04
- Ask
- 17.34
- 저가
- 17.02
- 고가
- 17.29
- 볼륨
- 87
- 일일 변동
- -2.35%
- 월 변동
- 12.92%
- 6개월 변동
- 5.06%
- 년간 변동율
- -13.06%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K