HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.44 USD 0.10 (0.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCM за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.18, а максимальная — 17.73.
Следите за динамикой HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.18 17.73
Годовой диапазон
11.50 21.50
- Предыдущее закрытие
- 17.54
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Low
- 17.18
- High
- 17.73
- Объем
- 142
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 15.57%
- 6-месячное изменение
- 7.52%
- Годовое изменение
- -11.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.