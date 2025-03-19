Währungen / HCM
HCM: HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
17.45 USD 0.03 (0.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCM hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.35 bis zu einem Hoch von 17.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.35 17.62
Jahresspanne
11.50 21.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.48
- Eröffnung
- 17.35
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Tief
- 17.35
- Hoch
- 17.62
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 15.64%
- 6-Monatsänderung
- 7.58%
- Jahresänderung
- -10.97%
