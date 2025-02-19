Moedas / HCKT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HCKT: The Hackett Group Inc
20.76 USD 0.41 (2.01%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCKT para hoje mudou para 2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.30 e o mais alto foi 20.84.
Veja a dinâmica do par de moedas The Hackett Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCKT Notícias
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Earnings call transcript: The Hackett Group Q2 2025 misses EPS forecast
- Hackett Group (HCKT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Exponent (EXPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- The Hackett Group ® Announces Winners of the 2025 Hackett Innovation Awards
- The Hackett Group ®: Digital World Class ® Finance Teams Operate at 45% Lower Cost and Deliver Faster, Smarter Insights
- The Hackett Group ® Recognized in U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- The Hackett Group ® Acquires Market Intelligence Firm Spend Matters™
- Sarepta Therapeutics, Mercury Systems, Arista Networks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Arista Networks (NYSE:ANET), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Top 3 Tech Stocks That May Surge In April - Hackett Group (NASDAQ:HCKT), ASGN (NYSE:ASGN)
- The Hackett Group, Inc. (HCKT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
20.30 20.84
Faixa anual
19.94 34.02
- Fechamento anterior
- 20.35
- Open
- 20.40
- Bid
- 20.76
- Ask
- 21.06
- Low
- 20.30
- High
- 20.84
- Volume
- 400
- Mudança diária
- 2.01%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- -28.46%
- Mudança anual
- -20.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh