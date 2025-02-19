クォートセクション
通貨 / HCKT
HCKT: The Hackett Group Inc

20.69 USD 0.34 (1.67%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HCKTの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり20.30の安値と20.87の高値で取引されました。

The Hackett Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.30 20.87
1年のレンジ
19.94 34.02
以前の終値
20.35
始値
20.40
買値
20.69
買値
20.99
安値
20.30
高値
20.87
出来高
832
1日の変化
1.67%
1ヶ月の変化
-0.14%
6ヶ月の変化
-28.70%
1年の変化
-20.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K