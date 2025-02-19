货币 / HCKT
HCKT: The Hackett Group Inc
20.76 USD 0.04 (0.19%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCKT汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点20.71和高点20.91进行交易。
关注The Hackett Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCKT新闻
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Earnings call transcript: The Hackett Group Q2 2025 misses EPS forecast
- Hackett Group (HCKT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Exponent (EXPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- The Hackett Group ® Announces Winners of the 2025 Hackett Innovation Awards
- The Hackett Group ®: Digital World Class ® Finance Teams Operate at 45% Lower Cost and Deliver Faster, Smarter Insights
- The Hackett Group ® Recognized in U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- The Hackett Group ® Acquires Market Intelligence Firm Spend Matters™
- Sarepta Therapeutics, Mercury Systems, Arista Networks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Arista Networks (NYSE:ANET), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Top 3 Tech Stocks That May Surge In April - Hackett Group (NASDAQ:HCKT), ASGN (NYSE:ASGN)
- The Hackett Group, Inc. (HCKT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
20.71 20.91
年范围
19.94 34.02
- 前一天收盘价
- 20.72
- 开盘价
- 20.71
- 卖价
- 20.76
- 买价
- 21.06
- 最低价
- 20.71
- 最高价
- 20.91
- 交易量
- 211
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- -28.46%
- 年变化
- -20.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值