HCKT: The Hackett Group Inc
20.43 USD 0.26 (1.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCKT hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.39 bis zu einem Hoch von 20.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Hackett Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.39 20.69
Jahresspanne
19.94 34.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.69
- Eröffnung
- 20.63
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- Tief
- 20.39
- Hoch
- 20.69
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -1.40%
- 6-Monatsänderung
- -29.60%
- Jahresänderung
- -21.84%
