HCKT: The Hackett Group Inc

20.43 USD 0.26 (1.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCKT hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.39 bis zu einem Hoch von 20.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Hackett Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.39 20.69
Jahresspanne
19.94 34.02
Vorheriger Schlusskurs
20.69
Eröffnung
20.63
Bid
20.43
Ask
20.73
Tief
20.39
Hoch
20.69
Volumen
129
Tagesänderung
-1.26%
Monatsänderung
-1.40%
6-Monatsänderung
-29.60%
Jahresänderung
-21.84%
