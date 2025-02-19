Валюты / HCKT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HCKT: The Hackett Group Inc
20.72 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCKT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.81.
Следите за динамикой The Hackett Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HCKT
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Earnings call transcript: The Hackett Group Q2 2025 misses EPS forecast
- Hackett Group (HCKT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Exponent (EXPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- The Hackett Group ® Announces Winners of the 2025 Hackett Innovation Awards
- The Hackett Group ®: Digital World Class ® Finance Teams Operate at 45% Lower Cost and Deliver Faster, Smarter Insights
- The Hackett Group ® Recognized in U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- The Hackett Group ® Acquires Market Intelligence Firm Spend Matters™
- Sarepta Therapeutics, Mercury Systems, Arista Networks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Arista Networks (NYSE:ANET), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Top 3 Tech Stocks That May Surge In April - Hackett Group (NASDAQ:HCKT), ASGN (NYSE:ASGN)
- The Hackett Group, Inc. (HCKT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
20.54 20.81
Годовой диапазон
19.94 34.02
- Предыдущее закрытие
- 20.72
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Low
- 20.54
- High
- 20.81
- Объем
- 417
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -28.60%
- Годовое изменение
- -20.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.