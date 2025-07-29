- Visão do mercado
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
A taxa do GUSA para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.20 e o mais alto foi 57.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GUSA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GUSA hoje?
Hoje Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) está avaliado em 57.20. O instrumento é negociado dentro de -0.45%, o fechamento de ontem foi 57.46, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GUSA em tempo real.
As ações de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E está avaliado em 57.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.94% e USD. Monitore os movimentos de GUSA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GUSA?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) pelo preço atual 57.20. Ordens geralmente são executadas perto de 57.20 ou 57.50, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GUSA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GUSA?
Investir em Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E envolve considerar a faixa anual 42.86 - 57.60 e o preço atual 57.20. Muitos comparam 1.85% e 17.38% antes de enviar ordens em 57.20 ou 57.50. Estude as mudanças diárias de preço de GUSA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
O maior preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) no último ano foi 57.60. As ações oscilaram bastante dentro de 42.86 - 57.60, e a comparação com 57.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
O menor preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) no ano foi 42.86. A comparação com o preço atual 57.20 e 42.86 - 57.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GUSA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GUSA?
No passado Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.46 e 13.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.46
- Open
- 57.20
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Low
- 57.20
- High
- 57.20
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 1.85%
- Mudança de 6 meses
- 17.38%
- Mudança anual
- 13.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8