- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
El tipo de cambio de GUSA de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.20, mientras que el máximo ha alcanzado 57.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
GUSA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GUSA hoy?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) se evalúa hoy en 57.20. El instrumento se negocia dentro de -0.45%; el cierre de ayer ha sido 57.46 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GUSA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E se evalúa actualmente en 57.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.94% y USD. Monitoree los movimientos de GUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GUSA?
Puede comprar acciones de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) al precio actual de 57.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.20 o 57.50, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GUSA?
Invertir en Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E implica tener en cuenta el rango anual 42.86 - 57.60 y el precio actual 57.20. Muchos comparan 1.85% y 17.38% antes de colocar órdenes en 57.20 o 57.50. Estudie los cambios diarios de precios de GUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
El precio más alto de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) en el último año ha sido 57.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.86 - 57.60, una comparación con 57.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
El precio más bajo de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) para el año ha sido 42.86. La comparación con los actuales 57.20 y 42.86 - 57.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GUSA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GUSA?
En el pasado, Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.46 y 13.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.46
- Open
- 57.20
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Low
- 57.20
- High
- 57.20
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- 1.85%
- Cambio a 6 meses
- 17.38%
- Cambio anual
- 13.94%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8