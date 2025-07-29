クォートセクション
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E

57.20 USD 0.26 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GUSAの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり57.20の安値と57.20の高値で取引されました。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GUSA株の現在の価格は？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eの株価は本日57.20です。-0.45%内で取引され、前日の終値は57.46、取引量は1に達しました。GUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eの株は配当を出しますか？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eの現在の価格は57.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.94%やUSDにも注目します。GUSAの動きはライブチャートで確認できます。

GUSA株を買う方法は？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eの株は現在57.20で購入可能です。注文は通常57.20または57.50付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。GUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GUSA株に投資する方法は？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eへの投資では、年間の値幅42.86 - 57.60と現在の57.20を考慮します。注文は多くの場合57.20や57.50で行われる前に、1.85%や17.38%と比較されます。GUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETFの株の最高値は？

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETFの過去1年の最高値は57.60でした。42.86 - 57.60内で株価は大きく変動し、57.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETFの株の最低値は？

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF(GUSA)の年間最安値は42.86でした。現在の57.20や42.86 - 57.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GUSAの動きはライブチャートで確認できます。

GUSAの株式分割はいつ行われましたか？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.46、13.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.20 57.20
1年のレンジ
42.86 57.60
以前の終値
57.46
始値
57.20
買値
57.20
買値
57.50
安値
57.20
高値
57.20
出来高
1
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
1.85%
6ヶ月の変化
17.38%
1年の変化
13.94%
