GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
Le taux de change de GUSA a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.20 et à un maximum de 57.20.
Suivez la dynamique Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
GUSA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GUSA aujourd'hui ?
L'action Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E est cotée à 57.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.45%, a clôturé hier à 57.46 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de GUSA présente ces mises à jour.
L'action Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E verse-t-elle des dividendes ?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E est actuellement valorisé à 57.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GUSA.
Comment acheter des actions GUSA ?
Vous pouvez acheter des actions Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E au cours actuel de 57.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.20 ou de 57.50, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GUSA ?
Investir dans Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.86 - 57.60 et le prix actuel 57.20. Beaucoup comparent 1.85% et 17.38% avant de passer des ordres à 57.20 ou 57.50. Consultez le graphique du cours de GUSA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF l'année dernière était 57.60. Au cours de 42.86 - 57.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) sur l'année a été 42.86. Sa comparaison avec 57.20 et 42.86 - 57.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GUSA a-t-elle été divisée ?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.46 et 13.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.46
- Ouverture
- 57.20
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Plus Bas
- 57.20
- Plus Haut
- 57.20
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- 1.85%
- Changement à 6 Mois
- 17.38%
- Changement Annuel
- 13.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8