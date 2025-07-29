Курс GUSA за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.20, а максимальная — 57.20.

Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.