GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
Курс GUSA за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.20, а максимальная — 57.20.
Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GUSA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GUSA сегодня?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) сегодня оценивается на уровне 57.20. Инструмент торгуется в пределах -0.45%, вчерашнее закрытие составило 57.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E в настоящее время оценивается в 57.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.94% и USD. Отслеживайте движения GUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции GUSA?
Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) по текущей цене 57.20. Ордера обычно размещаются около 57.20 или 57.50, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GUSA?
Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E предполагает учет годового диапазона 42.86 - 57.60 и текущей цены 57.20. Многие сравнивают 1.85% и 17.38% перед размещением ордеров на 57.20 или 57.50. Изучайте ежедневные изменения цены GUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) за последний год составила 57.60. Акции заметно колебались в пределах 42.86 - 57.60, сравнение с 57.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) за год составила 42.86. Сравнение с текущими 57.20 и 42.86 - 57.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GUSA?
В прошлом Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.46 и 13.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.46
- Open
- 57.20
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Low
- 57.20
- High
- 57.20
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 17.38%
- Годовое изменение
- 13.94%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8