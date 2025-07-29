- Übersicht
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
Der Wechselkurs von GUSA hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.20 bis zu einem Hoch von 57.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GUSA heute?
Die Aktie von Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) notiert heute bei 57.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.46 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von GUSA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GUSA Dividenden?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E wird derzeit mit 57.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GUSA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GUSA-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E (GUSA) zum aktuellen Kurs von 57.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.20 oder 57.50 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GUSA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GUSA-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E müssen die jährliche Spanne 42.86 - 57.60 und der aktuelle Kurs 57.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.85% und 17.38%, bevor sie Orders zu 57.20 oder 57.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GUSA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) im vergangenen Jahr lag bei 57.60. Innerhalb von 42.86 - 57.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) im Laufe des Jahres betrug 42.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.20 und der Spanne 42.86 - 57.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GUSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GUSA statt?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.46 und 13.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.46
- Eröffnung
- 57.20
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Tief
- 57.20
- Hoch
- 57.20
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 1.85%
- 6-Monatsänderung
- 17.38%
- Jahresänderung
- 13.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8