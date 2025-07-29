QuotazioniSezioni
GUSA
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E

57.20 USD 0.26 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GUSA ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.20 e ad un massimo di 57.20.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GUSA oggi?

Oggi le azioni Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E sono prezzate a 57.20. Viene scambiato all'interno di -0.45%, la chiusura di ieri è stata 57.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GUSA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E pagano dividendi?

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E è attualmente valutato a 57.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GUSA.

Come acquistare azioni GUSA?

Puoi acquistare azioni Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E al prezzo attuale di 57.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.20 o 57.50, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GUSA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GUSA?

Investire in Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E implica considerare l'intervallo annuale 42.86 - 57.60 e il prezzo attuale 57.20. Molti confrontano 1.85% e 17.38% prima di effettuare ordini su 57.20 o 57.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GUSA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?

Il prezzo massimo di Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF nell'ultimo anno è stato 57.60. All'interno di 42.86 - 57.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF?

Il prezzo più basso di Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) nel corso dell'anno è stato 42.86. Confrontandolo con gli attuali 57.20 e 42.86 - 57.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GUSA?

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.46 e 13.94%.

Intervallo Giornaliero
57.20 57.20
Intervallo Annuale
42.86 57.60
Chiusura Precedente
57.46
Apertura
57.20
Bid
57.20
Ask
57.50
Minimo
57.20
Massimo
57.20
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
1.85%
Variazione Semestrale
17.38%
Variazione Annuale
13.94%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8