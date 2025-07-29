GUSA股票今天的价格是多少？ Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票今天的定价为57.20。它在-0.45%范围内交易，昨天的收盘价为57.46，交易量达到1。GUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票是否支付股息？ Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E目前的价值为57.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.94%和USD。实时查看图表以跟踪GUSA走势。

如何购买GUSA股票？ 您可以以57.20的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票。订单通常设置在57.20或57.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GUSA的实时图表更新。

如何投资GUSA股票？ 投资Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E需要考虑年度范围42.86 - 57.60和当前价格57.20。许多人在以57.20或57.50下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GUSA价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF的最高价格是57.60。在42.86 - 57.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E的绩效。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最低价格是多少？ Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF（GUSA）的最低价格为42.86。将其与当前的57.20和42.86 - 57.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。