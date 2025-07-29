GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E
今日GUSA汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点57.20和高点57.20进行交易。
关注Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GUSA新闻
常见问题解答
GUSA股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票今天的定价为57.20。它在-0.45%范围内交易，昨天的收盘价为57.46，交易量达到1。GUSA的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票是否支付股息？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E目前的价值为57.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.94%和USD。实时查看图表以跟踪GUSA走势。
如何购买GUSA股票？
您可以以57.20的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票。订单通常设置在57.20或57.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GUSA的实时图表更新。
如何投资GUSA股票？
投资Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E需要考虑年度范围42.86 - 57.60和当前价格57.20。许多人在以57.20或57.50下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GUSA价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF的最高价格是57.60。在42.86 - 57.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E的绩效。
Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF（GUSA）的最低价格为42.86。将其与当前的57.20和42.86 - 57.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GUSA股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.46和13.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.46
- 开盘价
- 57.20
- 卖价
- 57.20
- 买价
- 57.50
- 最低价
- 57.20
- 最高价
- 57.20
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 17.38%
- 年变化
- 13.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8