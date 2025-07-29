报价部分
货币 / GUSA
GUSA: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E

57.20 USD 0.26 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GUSA汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点57.20和高点57.20进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GUSA股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票今天的定价为57.20。它在-0.45%范围内交易，昨天的收盘价为57.46，交易量达到1。GUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E目前的价值为57.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.94%和USD。实时查看图表以跟踪GUSA走势。

如何购买GUSA股票？

您可以以57.20的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E股票。订单通常设置在57.20或57.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GUSA的实时图表更新。

如何投资GUSA股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E需要考虑年度范围42.86 - 57.60和当前价格57.20。许多人在以57.20或57.50下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GUSA价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF的最高价格是57.60。在42.86 - 57.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E的绩效。

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs MarketBeta(R) U.S. 1000 Equity ETF（GUSA）的最低价格为42.86。将其与当前的57.20和42.86 - 57.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUSA股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.46和13.94%中可见。

日范围
57.20 57.20
年范围
42.86 57.60
前一天收盘价
57.46
开盘价
57.20
卖价
57.20
买价
57.50
最低价
57.20
最高价
57.20
交易量
1
日变化
-0.45%
月变化
1.85%
6个月变化
17.38%
年变化
13.94%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8