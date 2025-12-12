- Visão do mercado
GTERA: Globa Terra Acquisition Corp
A taxa do GTERA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0600 e o mais alto foi 10.0750.
Veja a dinâmica do par de moedas Globa Terra Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GTERA hoje?
Hoje Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) está avaliado em 10.0700. O instrumento é negociado dentro de 10.0600 - 10.0750, o fechamento de ontem foi 10.0700, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GTERA em tempo real.
As ações de Globa Terra Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Globa Terra Acquisition Corp está avaliado em 10.0700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.21% e USD. Monitore os movimentos de GTERA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GTERA?
Você pode comprar ações de Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) pelo preço atual 10.0700. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0700 ou 10.0730, enquanto 65 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GTERA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GTERA?
Investir em Globa Terra Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.9300 - 10.1000 e o preço atual 10.0700. Muitos comparam 0.20% e 1.21% antes de enviar ordens em 10.0700 ou 10.0730. Estude as mudanças diárias de preço de GTERA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Globa Terra Acquisition Corp?
O maior preço de Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) no último ano foi 10.1000. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9300 - 10.1000, e a comparação com 10.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Globa Terra Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Globa Terra Acquisition Corp?
O menor preço de Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) no ano foi 9.9300. A comparação com o preço atual 10.0700 e 9.9300 - 10.1000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GTERA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GTERA?
No passado Globa Terra Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0700 e 1.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0700
- Open
- 10.0600
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Low
- 10.0600
- High
- 10.0750
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 1.21%
- Mudança anual
- 1.21%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.