GTERA: グローバ・テラ・アクイジション
GTERAの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0600の安値と10.0750の高値で取引されました。
グローバ・テラ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GTERA株の現在の価格は？
グローバ・テラ・アクイジションの株価は本日10.0750です。10.0600 - 10.0750内で取引され、前日の終値は10.0700、取引量は70に達しました。GTERAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
グローバ・テラ・アクイジションの株は配当を出しますか？
グローバ・テラ・アクイジションの現在の価格は10.0750です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.26%やUSDにも注目します。GTERAの動きはライブチャートで確認できます。
GTERA株を買う方法は？
グローバ・テラ・アクイジションの株は現在10.0750で購入可能です。注文は通常10.0750または10.0780付近で行われ、70や0.15%が市場の動きを示します。GTERAの最新情報はライブチャートで確認できます。
GTERA株に投資する方法は？
グローバ・テラ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9300 - 10.1000と現在の10.0750を考慮します。注文は多くの場合10.0750や10.0780で行われる前に、0.25%や1.26%と比較されます。GTERAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
グローバ・テラ・アクイジションの株の最高値は？
グローバ・テラ・アクイジションの過去1年の最高値は10.1000でした。9.9300 - 10.1000内で株価は大きく変動し、10.0700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。グローバ・テラ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
グローバ・テラ・アクイジションの株の最低値は？
グローバ・テラ・アクイジション(GTERA)の年間最安値は9.9300でした。現在の10.0750や9.9300 - 10.1000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GTERAの動きはライブチャートで確認できます。
GTERAの株式分割はいつ行われましたか？
グローバ・テラ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0700、1.26%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0700
- 始値
- 10.0600
- 買値
- 10.0750
- 買値
- 10.0780
- 安値
- 10.0600
- 高値
- 10.0750
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.25%
- 6ヶ月の変化
- 1.26%
- 1年の変化
- 1.26%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
