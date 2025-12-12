クォートセクション
通貨 / GTERA
株に戻る

GTERA: グローバ・テラ・アクイジション

10.0750 USD 0.0050 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

GTERAの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0600の安値と10.0750の高値で取引されました。

グローバ・テラ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GTERA株の現在の価格は？

グローバ・テラ・アクイジションの株価は本日10.0750です。10.0600 - 10.0750内で取引され、前日の終値は10.0700、取引量は70に達しました。GTERAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

グローバ・テラ・アクイジションの株は配当を出しますか？

グローバ・テラ・アクイジションの現在の価格は10.0750です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.26%やUSDにも注目します。GTERAの動きはライブチャートで確認できます。

GTERA株を買う方法は？

グローバ・テラ・アクイジションの株は現在10.0750で購入可能です。注文は通常10.0750または10.0780付近で行われ、70や0.15%が市場の動きを示します。GTERAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GTERA株に投資する方法は？

グローバ・テラ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9300 - 10.1000と現在の10.0750を考慮します。注文は多くの場合10.0750や10.0780で行われる前に、0.25%や1.26%と比較されます。GTERAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

グローバ・テラ・アクイジションの株の最高値は？

グローバ・テラ・アクイジションの過去1年の最高値は10.1000でした。9.9300 - 10.1000内で株価は大きく変動し、10.0700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。グローバ・テラ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

グローバ・テラ・アクイジションの株の最低値は？

グローバ・テラ・アクイジション(GTERA)の年間最安値は9.9300でした。現在の10.0750や9.9300 - 10.1000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GTERAの動きはライブチャートで確認できます。

GTERAの株式分割はいつ行われましたか？

グローバ・テラ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0700、1.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0600 10.0750
1年のレンジ
9.9300 10.1000
以前の終値
10.0700
始値
10.0600
買値
10.0750
買値
10.0780
安値
10.0600
高値
10.0750
出来高
70
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
0.25%
6ヶ月の変化
1.26%
1年の変化
1.26%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待