GTERA: Globa Terra Acquisition Corp
Le taux de change de GTERA a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0600 et à un maximum de 10.0750.
Suivez la dynamique Globa Terra Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GTERA aujourd'hui ?
L'action Globa Terra Acquisition Corp est cotée à 10.0750 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0600 - 10.0750, a clôturé hier à 10.0700 et son volume d'échange a atteint 70. Le graphique en temps réel du cours de GTERA présente ces mises à jour.
L'action Globa Terra Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Globa Terra Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.0750. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GTERA.
Comment acheter des actions GTERA ?
Vous pouvez acheter des actions Globa Terra Acquisition Corp au cours actuel de 10.0750. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0750 ou de 10.0780, le 70 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GTERA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GTERA ?
Investir dans Globa Terra Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9300 - 10.1000 et le prix actuel 10.0750. Beaucoup comparent 0.25% et 1.26% avant de passer des ordres à 10.0750 ou 10.0780. Consultez le graphique du cours de GTERA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Globa Terra Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Globa Terra Acquisition Corp l'année dernière était 10.1000. Au cours de 9.9300 - 10.1000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Globa Terra Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Globa Terra Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) sur l'année a été 9.9300. Sa comparaison avec 10.0750 et 9.9300 - 10.1000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GTERA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GTERA a-t-elle été divisée ?
Globa Terra Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0700 et 1.26% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0700
- Ouverture
- 10.0600
- Bid
- 10.0750
- Ask
- 10.0780
- Plus Bas
- 10.0600
- Plus Haut
- 10.0750
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.25%
- Changement à 6 Mois
- 1.26%
- Changement Annuel
- 1.26%
