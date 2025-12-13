GTERA: Globa Terra Acquisition Corp
今日GTERA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.0600和高点10.0750进行交易。
关注Globa Terra Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GTERA股票今天的价格是多少？
Globa Terra Acquisition Corp股票今天的定价为10.0700。它在10.0600 - 10.0750范围内交易，昨天的收盘价为10.0700，交易量达到85。GTERA的实时价格图表显示了这些更新。
Globa Terra Acquisition Corp股票是否支付股息？
Globa Terra Acquisition Corp目前的价值为10.0700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪GTERA走势。
如何购买GTERA股票？
您可以以10.0700的当前价格购买Globa Terra Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.0700或10.0730附近，而85和0.10%显示市场活动。立即关注GTERA的实时图表更新。
如何投资GTERA股票？
投资Globa Terra Acquisition Corp需要考虑年度范围9.9300 - 10.1000和当前价格10.0700。许多人在以10.0700或10.0730下订单之前，会比较0.20%和。实时查看GTERA价格图表，了解每日变化。
Globa Terra Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Globa Terra Acquisition Corp的最高价格是10.1000。在9.9300 - 10.1000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Globa Terra Acquisition Corp的绩效。
Globa Terra Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Globa Terra Acquisition Corp（GTERA）的最低价格为9.9300。将其与当前的10.0700和9.9300 - 10.1000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTERA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTERA股票是什么时候拆分的？
Globa Terra Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0700和1.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.0700
- 开盘价
- 10.0600
- 卖价
- 10.0700
- 买价
- 10.0730
- 最低价
- 10.0600
- 最高价
- 10.0750
- 交易量
- 85
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 1.21%
- 年变化
- 1.21%