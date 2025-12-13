报价部分
货币 / GTERA
GTERA: Globa Terra Acquisition Corp

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTERA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.0600和高点10.0750进行交易。

关注Globa Terra Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GTERA股票今天的价格是多少？

Globa Terra Acquisition Corp股票今天的定价为10.0700。它在10.0600 - 10.0750范围内交易，昨天的收盘价为10.0700，交易量达到85。GTERA的实时价格图表显示了这些更新。

Globa Terra Acquisition Corp股票是否支付股息？

Globa Terra Acquisition Corp目前的价值为10.0700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪GTERA走势。

如何购买GTERA股票？

您可以以10.0700的当前价格购买Globa Terra Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.0700或10.0730附近，而85和0.10%显示市场活动。立即关注GTERA的实时图表更新。

如何投资GTERA股票？

投资Globa Terra Acquisition Corp需要考虑年度范围9.9300 - 10.1000和当前价格10.0700。许多人在以10.0700或10.0730下订单之前，会比较0.20%和。实时查看GTERA价格图表，了解每日变化。

Globa Terra Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Globa Terra Acquisition Corp的最高价格是10.1000。在9.9300 - 10.1000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Globa Terra Acquisition Corp的绩效。

Globa Terra Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Globa Terra Acquisition Corp（GTERA）的最低价格为9.9300。将其与当前的10.0700和9.9300 - 10.1000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTERA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTERA股票是什么时候拆分的？

Globa Terra Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0700和1.21%中可见。

日范围
10.0600 10.0750
年范围
9.9300 10.1000
前一天收盘价
10.0700
开盘价
10.0600
卖价
10.0700
买价
10.0730
最低价
10.0600
最高价
10.0750
交易量
85
日变化
0.00%
月变化
0.20%
6个月变化
1.21%
年变化
1.21%
13 十二月, 星期六