GTERA: Globa Terra Acquisition Corp
Il tasso di cambio GTERA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0600 e ad un massimo di 10.0700.
Segui le dinamiche di Globa Terra Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GTERA oggi?
Oggi le azioni Globa Terra Acquisition Corp sono prezzate a 10.0700. Viene scambiato all'interno di 10.0600 - 10.0700, la chiusura di ieri è stata 10.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GTERA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Globa Terra Acquisition Corp pagano dividendi?
Globa Terra Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.0700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GTERA.
Come acquistare azioni GTERA?
Puoi acquistare azioni Globa Terra Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.0700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0700 o 10.0730, mentre 53 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GTERA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GTERA?
Investire in Globa Terra Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.9300 - 10.1000 e il prezzo attuale 10.0700. Molti confrontano 0.20% e 1.21% prima di effettuare ordini su 10.0700 o 10.0730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GTERA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Globa Terra Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Globa Terra Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 10.1000. All'interno di 9.9300 - 10.1000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Globa Terra Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Globa Terra Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) nel corso dell'anno è stato 9.9300. Confrontandolo con gli attuali 10.0700 e 9.9300 - 10.1000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GTERA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GTERA?
Globa Terra Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0700 e 1.21%.
- Chiusura Precedente
- 10.0700
- Apertura
- 10.0600
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Minimo
- 10.0600
- Massimo
- 10.0700
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 1.21%
- Variazione Annuale
- 1.21%
