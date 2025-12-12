КотировкиРазделы
Валюты / GTERA
Назад в Рынок акций США

GTERA: Globa Terra Acquisition Corp

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTERA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0600, а максимальная — 10.0750.

Следите за динамикой Globa Terra Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTERA сегодня?

Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) сегодня оценивается на уровне 10.0700. Инструмент торгуется в пределах 10.0600 - 10.0750, вчерашнее закрытие составило 10.0700, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTERA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Globa Terra Acquisition Corp?

Globa Terra Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения GTERA на графике в реальном времени.

Как купить акции GTERA?

Вы можете купить акции Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) по текущей цене 10.0700. Ордера обычно размещаются около 10.0700 или 10.0730, тогда как 65 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTERA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTERA?

Инвестирование в Globa Terra Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.9300 - 10.1000 и текущей цены 10.0700. Многие сравнивают 0.20% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.0700 или 10.0730. Изучайте ежедневные изменения цены GTERA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Globa Terra Acquisition Corp?

Самая высокая цена Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) за последний год составила 10.1000. Акции заметно колебались в пределах 9.9300 - 10.1000, сравнение с 10.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Globa Terra Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Globa Terra Acquisition Corp?

Самая низкая цена Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) за год составила 9.9300. Сравнение с текущими 10.0700 и 9.9300 - 10.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTERA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTERA?

В прошлом Globa Terra Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0700 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0600 10.0750
Годовой диапазон
9.9300 10.1000
Предыдущее закрытие
10.0700
Open
10.0600
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Low
10.0600
High
10.0750
Объем
65
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
1.21%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.