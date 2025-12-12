- Übersicht
GTERA: Globa Terra Acquisition Corp
Der Wechselkurs von GTERA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0600 bis zu einem Hoch von 10.0750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globa Terra Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GTERA heute?
Die Aktie von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) notiert heute bei 10.0700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0600 - 10.0750 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0700 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von GTERA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GTERA Dividenden?
Globa Terra Acquisition Corp wird derzeit mit 10.0700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GTERA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GTERA-Aktien?
Sie können Aktien von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) zum aktuellen Kurs von 10.0700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0700 oder 10.0730 platziert, während 65 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GTERA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GTERA-Aktien?
Bei einer Investition in Globa Terra Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 10.1000 und der aktuelle Kurs 10.0700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 1.21%, bevor sie Orders zu 10.0700 oder 10.0730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GTERA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Globa Terra Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) im vergangenen Jahr lag bei 10.1000. Innerhalb von 9.9300 - 10.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Globa Terra Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Globa Terra Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0700 und der Spanne 9.9300 - 10.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GTERA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GTERA statt?
Globa Terra Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0700 und 1.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0700
- Eröffnung
- 10.0600
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Tief
- 10.0600
- Hoch
- 10.0750
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.21%
- Jahresänderung
- 1.21%
