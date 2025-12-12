KurseKategorien
Währungen / GTERA
Zurück zum Aktien

GTERA: Globa Terra Acquisition Corp

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von GTERA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0600 bis zu einem Hoch von 10.0750 gehandelt.

Verfolgen Sie die Globa Terra Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GTERA heute?

Die Aktie von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) notiert heute bei 10.0700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0600 - 10.0750 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0700 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von GTERA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GTERA Dividenden?

Globa Terra Acquisition Corp wird derzeit mit 10.0700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GTERA zu verfolgen.

Wie kaufe ich GTERA-Aktien?

Sie können Aktien von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) zum aktuellen Kurs von 10.0700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0700 oder 10.0730 platziert, während 65 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GTERA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GTERA-Aktien?

Bei einer Investition in Globa Terra Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 10.1000 und der aktuelle Kurs 10.0700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 1.21%, bevor sie Orders zu 10.0700 oder 10.0730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GTERA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Globa Terra Acquisition Corp?

Der höchste Kurs von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) im vergangenen Jahr lag bei 10.1000. Innerhalb von 9.9300 - 10.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Globa Terra Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Globa Terra Acquisition Corp?

Der niedrigste Kurs von Globa Terra Acquisition Corp (GTERA) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0700 und der Spanne 9.9300 - 10.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GTERA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GTERA statt?

Globa Terra Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0700 und 1.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.0600 10.0750
Jahresspanne
9.9300 10.1000
Vorheriger Schlusskurs
10.0700
Eröffnung
10.0600
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Tief
10.0600
Hoch
10.0750
Volumen
65
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.20%
6-Monatsänderung
1.21%
Jahresänderung
1.21%
12 Dezember, Freitag
18:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
414
Erw
Vorh
413
18:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
548
Erw
Vorh
549
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh