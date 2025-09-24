Moedas / GRBK-PA
GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a
24.09 USD 0.27 (1.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRBK-PA para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.85 e o mais alto foi 24.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
23.85 24.09
Faixa anual
22.08 24.49
- Fechamento anterior
- 23.82
- Open
- 23.85
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- Low
- 23.85
- High
- 24.09
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 0.25%
- Mudança de 6 meses
- 8.46%
- Mudança anual
- 8.46%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%