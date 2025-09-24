CotaçõesSeções
Moedas / GRBK-PA
Voltar para Ações

GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a

24.09 USD 0.27 (1.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GRBK-PA para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.85 e o mais alto foi 24.09.

Veja a dinâmica do par de moedas Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
23.85 24.09
Faixa anual
22.08 24.49
Fechamento anterior
23.82
Open
23.85
Bid
24.09
Ask
24.39
Low
23.85
High
24.09
Volume
2
Mudança diária
1.13%
Mudança mensal
0.25%
Mudança de 6 meses
8.46%
Mudança anual
8.46%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%