GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a

24.09 USD 0.27 (1.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRBK-PA за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.09.

Следите за динамикой Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.85 24.09
Годовой диапазон
22.08 24.49
Предыдущее закрытие
23.82
Open
23.85
Bid
24.09
Ask
24.39
Low
23.85
High
24.09
Объем
2
Дневное изменение
1.13%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
8.46%
Годовое изменение
8.46%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%