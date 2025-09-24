Валюты / GRBK-PA
GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a
24.09 USD 0.27 (1.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRBK-PA за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.09.
Дневной диапазон
23.85 24.09
Годовой диапазон
22.08 24.49
- Предыдущее закрытие
- 23.82
- Open
- 23.85
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- Low
- 23.85
- High
- 24.09
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.13%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- 8.46%
- Годовое изменение
- 8.46%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%