FiyatlarBölümler
Dövizler / GRBK-PA
Geri dön - Hisse senetleri

GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a

23.96 USD 0.13 (0.54%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRBK-PA fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.96 ve Yüksek fiyatı olarak 24.19 aralığında işlem gördü.

Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
23.96 24.19
Yıllık aralık
22.08 24.49
Önceki kapanış
24.09
Açılış
24.09
Satış
23.96
Alış
24.26
Düşük
23.96
Yüksek
24.19
Hacim
11
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
-0.29%
6 aylık değişim
7.88%
Yıllık değişim
7.88%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%