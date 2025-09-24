통화 / GRBK-PA
GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a
24.09 USD 0.27 (1.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRBK-PA 환율이 오늘 1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.85이고 고가는 24.09이었습니다.
Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.85 24.09
년간 변동
22.08 24.49
- 이전 종가
- 23.82
- 시가
- 23.85
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- 저가
- 23.85
- 고가
- 24.09
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 1.13%
- 월 변동
- 0.25%
- 6개월 변동
- 8.46%
- 년간 변동율
- 8.46%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%