GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a

24.09 USD 0.27 (1.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRBK-PA ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.85 e ad un massimo di 24.09.

Segui le dinamiche di Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.85 24.09
Intervallo Annuale
22.08 24.49
Chiusura Precedente
23.82
Apertura
23.85
Bid
24.09
Ask
24.39
Minimo
23.85
Massimo
24.09
Volume
2
Variazione giornaliera
1.13%
Variazione Mensile
0.25%
Variazione Semestrale
8.46%
Variazione Annuale
8.46%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%