Valute / GRBK-PA
GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a
24.09 USD 0.27 (1.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRBK-PA ha avuto una variazione del 1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.85 e ad un massimo di 24.09.
Segui le dinamiche di Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.85 24.09
Intervallo Annuale
22.08 24.49
- Chiusura Precedente
- 23.82
- Apertura
- 23.85
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- Minimo
- 23.85
- Massimo
- 24.09
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.13%
- Variazione Mensile
- 0.25%
- Variazione Semestrale
- 8.46%
- Variazione Annuale
- 8.46%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%