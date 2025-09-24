KurseKategorien
GRBK-PA: Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a

24.09 USD 0.27 (1.13%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRBK-PA hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.85 bis zu einem Hoch von 24.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Green Brick Partners Inc Depositary Shares (each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.85 24.09
Jahresspanne
22.08 24.49
Vorheriger Schlusskurs
23.82
Eröffnung
23.85
Bid
24.09
Ask
24.39
Tief
23.85
Hoch
24.09
Volumen
2
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
0.25%
6-Monatsänderung
8.46%
Jahresänderung
8.46%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%