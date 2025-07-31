Moedas / GPRO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GPRO: GoPro Inc - Class A
2.52 USD 0.21 (9.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GPRO para hoje mudou para 9.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.34 e o mais alto foi 2.57.
Veja a dinâmica do par de moedas GoPro Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRO Notícias
- Could GoPro Stock Help You Become a Millionaire?
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse This Quarter - GoPro (NASDAQ:GPRO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Why Is GoPro (GPRO) Up 32.5% Since Last Earnings Report?
- Why GoPro Stock Skyrocketed This Week
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Why GoPro Stock Jumped 9.1% Today
- GoPro subscribers contribute over 125,000 hours of content to AI program
- Why GoPro Stock Rocketed 36% Higher Today
- Fewer fake firs, higher prices: China tariff delay does little to save the holidays
- GoPro Stock Is on the Move After Earnings. Here's Why.
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- Compared to Estimates, GoPro (GPRO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- GoPro, Inc. (GPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GoPro (GPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GoPro Q2 2025 sees revenue growth amid cost cuts
- GoPro shares inch higher as improved margins offset revenue decline
- GoPro Inc earnings missed, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Warner Music Group Corp. (WMG) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonos (SONO) Meets Q3 Earnings Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Trade And OBBB Deals Sealed, Fed Dread, And AI/Meme Dreams
- Zacks Market Edge Highlights: Opendoor Technologies, GoPro, Krispy Kreme and Kohl's
- 4 Meme Stocks: Is the Rally Already Over?
Faixa diária
2.34 2.57
Faixa anual
0.40 2.58
- Fechamento anterior
- 2.31
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.34
- High
- 2.57
- Volume
- 5.052 K
- Mudança diária
- 9.09%
- Mudança mensal
- 70.27%
- Mudança de 6 meses
- 276.12%
- Mudança anual
- 85.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh