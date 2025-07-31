货币 / GPRO
GPRO: GoPro Inc - Class A
2.41 USD 0.08 (3.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPRO汇率已更改3.43%。当日，交易品种以低点2.25和高点2.58进行交易。
关注GoPro Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GPRO新闻
日范围
2.25 2.58
年范围
0.40 2.58
- 前一天收盘价
- 2.33
- 开盘价
- 2.35
- 卖价
- 2.41
- 买价
- 2.71
- 最低价
- 2.25
- 最高价
- 2.58
- 交易量
- 6.577 K
- 日变化
- 3.43%
- 月变化
- 62.84%
- 6个月变化
- 259.70%
- 年变化
- 77.21%
