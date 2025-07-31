Divisas / GPRO
GPRO: GoPro Inc - Class A
2.31 USD 0.02 (0.86%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GPRO de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.22, mientras que el máximo ha alcanzado 2.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GoPro Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.22 2.58
Rango anual
0.40 2.58
- Cierres anteriores
- 2.33
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.22
- High
- 2.58
- Volumen
- 9.812 K
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- 56.08%
- Cambio a 6 meses
- 244.78%
- Cambio anual
- 69.85%
