GPRO: GoPro Inc - Class A
2.33 USD 0.07 (2.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPRO за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.44.
Следите за динамикой GoPro Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GPRO
Дневной диапазон
2.22 2.44
Годовой диапазон
0.40 2.47
- Предыдущее закрытие
- 2.40
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.22
- High
- 2.44
- Объем
- 7.717 K
- Дневное изменение
- -2.92%
- Месячное изменение
- 57.43%
- 6-месячное изменение
- 247.76%
- Годовое изменение
- 71.32%
