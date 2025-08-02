通貨 / GPRO
GPRO: GoPro Inc - Class A
2.54 USD 0.23 (9.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPROの今日の為替レートは、9.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.34の安値と2.63の高値で取引されました。
GoPro Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GPRO News
1日のレンジ
2.34 2.63
1年のレンジ
0.40 2.63
- 以前の終値
- 2.31
- 始値
- 2.35
- 買値
- 2.54
- 買値
- 2.84
- 安値
- 2.34
- 高値
- 2.63
- 出来高
- 9.683 K
- 1日の変化
- 9.96%
- 1ヶ月の変化
- 71.62%
- 6ヶ月の変化
- 279.10%
- 1年の変化
- 86.76%
