통화 / GPRO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GPRO: GoPro Inc - Class A
2.43 USD 0.11 (4.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GPRO 환율이 오늘 -4.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.42이고 고가는 2.63이었습니다.
GoPro Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRO News
- How GoPro Stock Soared Nearly 23% This Week
- Could GoPro Stock Help You Become a Millionaire?
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse This Quarter - GoPro (NASDAQ:GPRO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Why Is GoPro (GPRO) Up 32.5% Since Last Earnings Report?
- Why GoPro Stock Skyrocketed This Week
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Why GoPro Stock Jumped 9.1% Today
- GoPro subscribers contribute over 125,000 hours of content to AI program
- Why GoPro Stock Rocketed 36% Higher Today
- Fewer fake firs, higher prices: China tariff delay does little to save the holidays
- GoPro Stock Is on the Move After Earnings. Here's Why.
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- Compared to Estimates, GoPro (GPRO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- GoPro, Inc. (GPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- GoPro (GPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GoPro Q2 2025 sees revenue growth amid cost cuts
- GoPro shares inch higher as improved margins offset revenue decline
- GoPro Inc earnings missed, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Warner Music Group Corp. (WMG) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sonos (SONO) Meets Q3 Earnings Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Trade And OBBB Deals Sealed, Fed Dread, And AI/Meme Dreams
- Zacks Market Edge Highlights: Opendoor Technologies, GoPro, Krispy Kreme and Kohl's
일일 변동 비율
2.42 2.63
년간 변동
0.40 2.63
- 이전 종가
- 2.54
- 시가
- 2.61
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- 저가
- 2.42
- 고가
- 2.63
- 볼륨
- 7.866 K
- 일일 변동
- -4.33%
- 월 변동
- 64.19%
- 6개월 변동
- 262.69%
- 년간 변동율
- 78.68%
20 9월, 토요일