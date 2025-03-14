Moedas / GPMT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
3.04 USD 0.03 (1.00%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GPMT para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.01 e o mais alto foi 3.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Granite Point Mortgage Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPMT Notícias
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Earnings call transcript: Granite Point Mortgage Q2 2025 results show EPS surprise
- Granite Point Mortgage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Granite Point Mortgage Q2 2025 slides: losses widen amid strategic portfolio restructuring
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Granite Point Mortgage: Not A Compelling Investment At The Moment (NYSE:GPMT)
- Granite Point Mortgage Trust Inc. Announces Second Quarter 2025 Common and Preferred Stock Dividends and Business Update
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
- Tariffs On, Tariffs Off
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- 15% Yields Want To Mug Your Dividends
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Granite Point Mortgage Is Definitely Not Out Of The Woods Yet (NYSE:GPMT)
Faixa diária
3.01 3.06
Faixa anual
1.61 3.66
- Fechamento anterior
- 3.01
- Open
- 3.02
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Low
- 3.01
- High
- 3.06
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- 6.29%
- Mudança de 6 meses
- 19.22%
- Mudança anual
- -1.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh