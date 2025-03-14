Währungen / GPMT
GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
3.08 USD 0.02 (0.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPMT hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.08 bis zu einem Hoch von 3.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Granite Point Mortgage Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.08 3.12
Jahresspanne
1.61 3.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.10
- Eröffnung
- 3.09
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Tief
- 3.08
- Hoch
- 3.12
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- 7.69%
- 6-Monatsänderung
- 20.78%
- Jahresänderung
- 0.00%
