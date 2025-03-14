Валюты / GPMT
GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
2.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPMT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.93, а максимальная — 2.98.
Следите за динамикой Granite Point Mortgage Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.93 2.98
Годовой диапазон
1.61 3.66
- Предыдущее закрытие
- 2.96
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Low
- 2.93
- High
- 2.98
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.50%
- 6-месячное изменение
- 16.08%
- Годовое изменение
- -3.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.