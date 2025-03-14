通貨 / GPMT
GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
3.10 USD 0.09 (2.99%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPMTの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり3.01の安値と3.10の高値で取引されました。
Granite Point Mortgage Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.01 3.10
1年のレンジ
1.61 3.66
- 以前の終値
- 3.01
- 始値
- 3.02
- 買値
- 3.10
- 買値
- 3.40
- 安値
- 3.01
- 高値
- 3.10
- 出来高
- 291
- 1日の変化
- 2.99%
- 1ヶ月の変化
- 8.39%
- 6ヶ月の変化
- 21.57%
- 1年の変化
- 0.65%
