货币 / GPMT
GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
3.01 USD 0.05 (1.69%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPMT汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点2.97和高点3.09进行交易。
关注Granite Point Mortgage Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPMT新闻
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Earnings call transcript: Granite Point Mortgage Q2 2025 results show EPS surprise
- Granite Point Mortgage earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Granite Point Mortgage Q2 2025 slides: losses widen amid strategic portfolio restructuring
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Granite Point Mortgage: Not A Compelling Investment At The Moment (NYSE:GPMT)
- Granite Point Mortgage Trust Inc. Announces Second Quarter 2025 Common and Preferred Stock Dividends and Business Update
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
- Tariffs On, Tariffs Off
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- 15% Yields Want To Mug Your Dividends
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Granite Point Mortgage Is Definitely Not Out Of The Woods Yet (NYSE:GPMT)
日范围
2.97 3.09
年范围
1.61 3.66
- 前一天收盘价
- 2.96
- 开盘价
- 2.97
- 卖价
- 3.01
- 买价
- 3.31
- 最低价
- 2.97
- 最高价
- 3.09
- 交易量
- 310
- 日变化
- 1.69%
- 月变化
- 5.24%
- 6个月变化
- 18.04%
- 年变化
- -2.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值