GPMT: Granite Point Mortgage Trust Inc
3.07 USD 0.03 (0.97%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GPMT ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.06 e ad un massimo di 3.12.
Segui le dinamiche di Granite Point Mortgage Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.06 3.12
Intervallo Annuale
1.61 3.66
- Chiusura Precedente
- 3.10
- Apertura
- 3.09
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Minimo
- 3.06
- Massimo
- 3.12
- Volume
- 217
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- 7.34%
- Variazione Semestrale
- 20.39%
- Variazione Annuale
- -0.32%
21 settembre, domenica