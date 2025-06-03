Moedas / GOGL
GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOGL para hoje mudou para -2.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.85 e o mais alto foi 8.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Golden Ocean Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.85 8.28
Faixa anual
6.27 13.47
- Fechamento anterior
- 8.20
- Open
- 8.28
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Low
- 7.85
- High
- 8.28
- Volume
- 3.166 K
- Mudança diária
- -2.68%
- Mudança mensal
- -2.68%
- Mudança de 6 meses
- -18.32%
- Mudança anual
- -32.88%
