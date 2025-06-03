Валюты / GOGL
GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOGL за сегодня изменился на -2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Golden Ocean Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GOGL
- Earnings call transcript: Golden Ocean’s Q1 2025 results miss estimates
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Golden Ocean Group shareholders approve merger with CMB.TECH NV
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.22%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.15%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.60%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.14%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.07%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.44%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.69%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.09%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.36%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.33%
- Golden Ocean: Strategic Merger, Strong Dividends, And Attractive Valuation (NASDAQ:GOGL)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.59%
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Low-Risk Opportunity In The Golden Ocean And Cmb.Tech Merger (NASDAQ:GOGL)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.59%
- Golden Ocean Merger: Profiting From A Significant Arbitrage Spread (GOGL)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.71%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
- GOGL “ 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.08%
Дневной диапазон
7.85 8.28
Годовой диапазон
6.27 13.47
- Предыдущее закрытие
- 8.20
- Open
- 8.28
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Low
- 7.85
- High
- 8.28
- Объем
- 3.166 K
- Дневное изменение
- -2.68%
- Месячное изменение
- -2.68%
- 6-месячное изменение
- -18.32%
- Годовое изменение
- -32.88%
