GOGL: Golden Ocean Group Limited

7.98 USD 0.22 (2.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOGL за сегодня изменился на -2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 8.28.

Следите за динамикой Golden Ocean Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.85 8.28
Годовой диапазон
6.27 13.47
Предыдущее закрытие
8.20
Open
8.28
Bid
7.98
Ask
8.28
Low
7.85
High
8.28
Объем
3.166 K
Дневное изменение
-2.68%
Месячное изменение
-2.68%
6-месячное изменение
-18.32%
Годовое изменение
-32.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.