GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOGL 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.85이고 고가는 8.28이었습니다.
Golden Ocean Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GOGL News
일일 변동 비율
7.85 8.28
년간 변동
6.27 13.47
- 이전 종가
- 8.20
- 시가
- 8.28
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- 저가
- 7.85
- 고가
- 8.28
- 볼륨
- 3.166 K
- 일일 변동
- -2.68%
- 월 변동
- -2.68%
- 6개월 변동
- -18.32%
- 년간 변동율
- -32.88%
20 9월, 토요일